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اطلاق نار على محل تجاري في سخنين



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أقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء باطلاق نار على محل تجاري في مدينة سخنين مما ادى الى وقوع اضرار بواجهة المحل دون وقوع اصابات بشرية .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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