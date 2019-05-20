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رونالدو يريد مدرب ريال مدريد السابق لخلافة أليجري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، يوم الجمعة الماضي، رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري عن صفوف السيدة العجوز، عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، يرغب في تولي مواطنه جوزيه مورينيو، منصب المدير الفني للبيانكونيري، خلفًا لماسيمليانو أليجري.
وسبق لجوزيه مورينيو، أن درب كريستيانو رونالدو، خلال فترتهما في ريال مدريد الإسباني، كما يشترك الثنائي في نفس وكيل الأعمال، وهو خورخي مينديز.
يذكر أن بعض التقارير الإيطالية، أكدت أن هناك 6 مرشحين لخلافة أليجري، وهم أنطونيو كونتي، وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، وديديه ديشامب (منتخب فرنسا)، وسيموني إنزاجي (لاتسيو)، وجيان بييرو جاسبيريني (أتلانتا)، وسينيسا ميهايلوفيتش (بولونيا).
وسيرحل أليجري بعد مسيرة مميزة رفقة يوفنتوس على المستوى المحلي، بعدما تمكن من قيادة اليوفي للتتويج بلقب الكالتشيو في آخر 5 سنوات، وفاز بكأس إيطاليا 4 مرات متتالية، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.
رونالدو يريد مدرب ريال مدريد السابق لخلافة أليجري




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