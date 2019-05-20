تشييع, جثمان, الشاب, أحمد, ضراغمة, ضحية, حادث, القتل, في, باقة, الغربية,

شيعت جماهير غفيرة مساء اليوم الاثنين جثمان الشاب أحمد ضراغمة ضحية حادث القتل في باقة الغربية امس الاحد , وذلك وسط غضب واستياء عارم من قبل الاهالي على جرائم القتل المتكررة في الوسط العربي .

وكان قد لقي الشاب احمد مازن ضراغمة (٣٥ عاما)مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في باقة الغربية .الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج وتوفي لاحقا .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.