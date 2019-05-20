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تشييع جثمان الشاب أحمد ضراغمة ضحية حادث القتل في باقة الغربية



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شيعت جماهير غفيرة مساء اليوم الاثنين جثمان الشاب أحمد ضراغمة ضحية حادث القتل في باقة الغربية امس الاحد , وذلك وسط غضب واستياء عارم من قبل الاهالي على جرائم القتل المتكررة في الوسط العربي .


وكان قد لقي الشاب احمد مازن ضراغمة (٣٥ عاما)مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في باقة الغربية .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج وتوفي لاحقا .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.




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