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الاتحاد الأوروبي: الشرق الاوسط لن يتحمل حرب جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكّد الاتحاد الأوروبي بأن منطقة الشرق الأوسط ليست بحاجة لأي عنصر تصعيدي جديد، وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لكل الأطراف العمل على خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية تدهور العلاقات بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية.


تأتي هذه الدعوة بعد صدور تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توعد فيها بسحق ايران في حال هددت واشنطن ومصالحها.

وأوضحت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، بأن الاتحاد لا يعلق بشكل خاص على كلام الرئيس ترامب، ولكنه يجدد موقفه الداعي للتهدئة والمعلن منذ زمن.

وأضافت مايا كوسيانييش: “نحن نعتقد أن المنطقة ليس بحاجة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار، وندعو الجميع للامتناع عن أي عمل يساهم في التصعيد والاستفزاز”.
الاتحاد الأوروبي: الشرق الاوسط لن يتحمل حرب جديدة




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