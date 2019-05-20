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اصابة شاب(20عاماً)بعد تعرضه لاطلاق نار في عكا



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أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في شارع معليه حورشاه بمدينة عكا .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لاستكمال العلاج في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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