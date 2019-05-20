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غداً الثلاثاء:المتابعة تعقد اجماعاً طارئاً في باقة الغربية لبحث قضية العنف الجريمة



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تعقد سكرتارية لجنة المتابعة العليا مع سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء، اجتماعا طارئا، يوم غد الثلاثاء، الساعة 11 قبل الظهر في مبنى بلدية باقة الغربية.  للتداول واتخاذ القرارات المناسبة في التصعيد الأخير في جرائم القتل في مجتمعنا العربي وآخرها في طمرة وباقة الغربية.

غداً الثلاثاء:المتابعة تعقد اجماعاً طارئاً في باقة الغربية لبحث قضية العنف الجريمة




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