اهالي, طمرة, والمنطقة, يتظاهرون, امام, مركز, شرطة, شفاعمرو, احتجاجاً, على, العنف, والجريمة,

تظاهر المئات من اهالي مدينة طمرة والمنطقة عصر اليوم الاثنين أمام مركز شرطة شفاعمرو , وذلك احتجاجاً على اعمال العنف والجريمة التي تشهدها المدينة منذ فترة وكانت اخرها جريمة قتل الشاب وسام ياسين أول امس السبت .

وقد رفع المتظاهرون شعارات ضد العنف والجريمة مطالبين الشرطة بالتحرك وضبط المجرمين , كما ورفع المتظاهرون شعارات باسم ضحية القتل وسام ياسين من طمرة والمرحوم غسان عوكل من شفاعمرو الذي قتل الشهر الماضي .شارك في التظاهرة اعضاء كنيست وشخصيات سياسية واجتماعية بحضور رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب .