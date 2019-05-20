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المطران عطا الله حنا : ما يحدث في القدس حاليا انما هو مخطط لالغاء الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة



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قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما تشهده مدينة القدس في الاونة الاخيرة انما هي حرب ديموغرافية بكافة المقاييس وهي تستهدف الحضور الفلسطيني العريق والاصيل في المدينة المقدسة .



انها حرب هادفة الى الغاء الوجود الفلسطيني في مدينة القدس .


فقد كنا نقول قبل سنوات بأن القدس في خطر واليوم نقول ان القدس في كارثة حقيقية وتمر بأوضاع عصيبة في ظل حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي المؤسفة والمخجلة وفي ظل هذا الوضع العربي المترهل وفي ظل الانحياز الامريكي والغربي للاحتلال .


لا نتوقع من اولئك الذين تآمروا على سوريا والعراق والذين يقتلون اطفال اليمن ويدمرون في ليبيا وفي غيرها من الاماكن ان يهبوا لنصرة القدس والدفاع عنها فالمتآمر على الوطن العربي هو ذاته المتآمر على القدس وعلى القضية الفلسطينية ولكن يحق لنا ان نتسائل اين هم احرار العرب مما يحدث في مدينة القدس ؟! ونحن بدورنا نوجه نداء عاجلا الى امتنا العربية من المحيط الى الخليج بضرورة ان تقوم بواجبها تجاه القدس قبل فوات الاوان. 


لن نألوا جهدا في تذكير العرب بواجباتهم تجاه مدينة القدس فالقدس لا تريد من العرب بيانات شجب واستنكار وتضامن فقط ، بل هي تريد ما هو اهم من هذا وذاك الا وهو دعم صمود المقدسيين المستهدفين في منازلهم وفي مؤسساتهم وفي اوقافهم ومقدساتهم .


ندعو الاحرار من ابناء امتنا العربية ان يدركوا جسامة وخطورة ما يحدث في مدينة القدس التي تسرق منا في كل يوم ويتم الاستيلاء على عقاراتها بطرق معهودة وغير معهودة ناهيك عما يخطط بحق مقدساتنا واوقافنا التي يراد سلبها منا .


اقول لابناء امتنا العربية لا تتركوا الفلسطينيين لوحدهم في القدس يقارعون جلاديهم ولا تتركوا شعبنا لوحده يتصدى لاعتى قوة عسكرية مدججة بأحدث الاسلحة الاتية من امريكا ومن غيرها من الاماكن ، لا تتركوا مدينة القدس تضيع من ايدينا فضياع القدس هو ضياع لكرامتنا واستهداف لقيمنا وانسانيتنا وعروبتنا ولانتماءاتنا الروحية والايمانية .


لا اود ان اقول بأنه قد فات الاوان ولا اريد ان ابعث برسائل احباط حول قتامة الوضع في المدينة المقدسة فنحن كفلسطينيين سنبقى متفائلين لاننا اصحاب قضية عادلة .ولكننا نتمنى من اخوتنا العرب ومن اصدقاءنا المنتشرين في سائر ارجاء العالم بأن يقفوا الى جانب مدينة القدس والى جانب مقدساتها واوقافها وعقاراتها التي تسرق منا عبر ادوات ومرتزقة وعملاء اوجدهم الاحتلال خدمة لمشاريعه واجنداته في المدينة المقدسة .


لسنا محبطين ولسنا في حالة يأس وقنوط ولكن من واجبنا ان ننقل اليكم الصورة الحقيقية لما يحدث في مدينتنا المقدسة ، وما يحدث عندنا هو اخطر بكثير مما قد يتوقعه البعض .


وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله صباح اليوم وفدا عربيا اعلاميا اتى للاطلاع على اوضاع مدينة القدس حيث وضعهم سيادته في صورة ما تتعرض له مدينتنا المقدسة طالبا منهم بأن يقوموا بدورهم المأمول في ايصال الصورة الحقيقية لما يحدث في القدس الى كافة شعوبنا العربية والى العالم بأسره .




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