ظريف:, الإرهاب, الاقتصادي, والتهديد, بالإبادة, لن, يقضيا, على, إيران,

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشددا على أن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال ظريف إن "ترامب مدفوعا بـ"الفريق ب"، يأمل في أن ينجز ما فشل الاسكندر (المقدوني) وجنكيز(خان) وغيرهما من المعتدين القيام به. الإيرانيون صمدوا آلاف السنين، بينما رحل المعتدون جميعا".وأكد ظريف: " أن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران".وختم ظريف مخاطبا ترامب: "لا تهدد إيران.. احترمها وهذا سينفع!"