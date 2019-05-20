"McLaren", تفرح, عشاق, السيارات, الرياضية, بمركبة, جديدة,

استعرضت شركة "McLaren" سيارة "GT" الجديدة، التي صنفت كواحدة من أفضل السيارات الرياضية الفارهة في العالم.

وأتت السيارة بهيكل غاية في الانسيابية بوزن طن ونصف الطن تقريبا، مصنوع وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء، ومزود بسقف بانورامي، وفتحات هوائية كبيرة، وعجلات رياضية بمقاس 20 إنش.أما قمرة السيارة فزودت بمقاعد مريحة، مكسوة بجلد النابا الفاخر، ونظام مولتيميديا متطور، وشاشة إلكترونية تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، ونظام صوتيات "Bowers&Wilkins"، يعتمد على 12 مكبر صوت عالي الأداء.وزودت هذه السيارة بمحرك بـ 8 أسطوانات، وسعة 4 لتر، وعزم 620 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.2 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة 326 كلم/ساعة.ومن المفترض أن تبدأ "McLaren" بتسليم زبائنها تلك السيارات، بسعر قد يصل إلى 210 آلاف دولار في الولايات المتحدة، و190 ألف دولار في بريطانيا.