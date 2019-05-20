تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"McLaren" تفرح عشاق السيارات الرياضية بمركبة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرضت شركة "McLaren" سيارة "GT" الجديدة، التي صنفت كواحدة من أفضل السيارات الرياضية الفارهة في العالم.




وأتت السيارة بهيكل غاية في الانسيابية بوزن طن ونصف الطن تقريبا، مصنوع وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء، ومزود بسقف بانورامي، وفتحات هوائية كبيرة، وعجلات رياضية بمقاس 20 إنش.



أما قمرة السيارة فزودت بمقاعد مريحة، مكسوة بجلد النابا الفاخر، ونظام مولتيميديا متطور، وشاشة إلكترونية تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، ونظام صوتيات "Bowers&Wilkins"، يعتمد على 12 مكبر صوت عالي الأداء.


وزودت هذه السيارة بمحرك بـ 8 أسطوانات، وسعة 4 لتر، وعزم 620 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.2 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة 326 كلم/ساعة.


ومن المفترض أن تبدأ "McLaren" بتسليم زبائنها تلك السيارات، بسعر قد يصل إلى 210 آلاف دولار في الولايات المتحدة، و190 ألف دولار في بريطانيا. 




كلمات متعلقة

"McLaren", تفرح, عشاق, السيارات, الرياضية, بمركبة, جديدة,

تابعونــا

أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام 2019-05-22 | 14:55:57

عثر رجل أسترالي من هواة البحث عن المعادن النفيسة على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كلغم...

صورة لليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية صورة لليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية 2019-05-22 | 14:55:19

ذكرت القناة العبرية السابعة، أن جامعة "سان دييغو" الامريكية، اعتذرت عن نشرها صورة...

واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها 2019-05-22 | 13:30:29

كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع ”واتسآب” حفظ الصور الشخصية للأصدقاء او مشاركتها عبر...

ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" 2019-05-22 | 11:38:35

كشف خبير في الأمن المعلوماتي، ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى قاعدة ضخمة من البيانات...

هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ 2019-05-22 | 10:39:44

قال فيليب برايس المتخصص في علم لدغ الثعابين في صندوق ويلكام إن عضات الثعابين...

كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو 2019-05-22 | 08:43:43

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غير مسبوقة في عالم الحيوانات، أقدم فيها كلب على...

صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل 2019-05-21 | 21:04:30

يتعدى القلق الذي ينتاب شركة هواوي منذ إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في...

النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة 2019-05-21 | 09:01:35

اضطر الطبيب البريطاني كيت ولفيرسون إلى تقديم استقالته لاتهامه بإظهار التمييز...

تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم 2019-05-21 | 08:42:19

حددت معطيات Sleep Cycle ، أحد التطبيقات المستخدمة لتسجيل عدد ساعات النوم، الدول التي...

أمريكا - جريمة غير مسبوقة.. قتل شابة وسرقة جنينها حيا ! أمريكا - جريمة غير مسبوقة.. قتل شابة وسرقة جنينها حيا ! 2019-05-20 | 13:10:54

ذكرت مصادر أمريكية أن شابة حامل قتلت من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين، ثم قاموا بعملية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المفتش عبد الله خطيب قائما باعمال المديرة العامة وزارة التربية التعليم ترقية تعيين ريال مدريد بيبيه مدافع البرتغال عرب الداخل مشاركة متابعة ستاد بيرنبيو مدريد عاصمة اسبانيا دوري ابطال اوروبا ضبط 14 الف بيضة استهلاك ادمي مهربة مدينة طمرة اعتقال مشتبه صاحب شرطة شارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة دير رقاد العذراء القدس اعتداء اثم كتابات شعارات يندى لها الجبيبن المسيحية السيد المسيح حي المسكوبية الناصرة احتراق بيت اطفاء مدينة اخماد اضرار دون اصابات وفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع ام الفحم مظاهرة حاشدة نصرة الشق الشمالي الشيخ رائد صلاح كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار اندلاع حريق مطعم بن غوريون اخلاء مسافرين اضرار دون اصابات مطار اسعاف اطفاء مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة طبيب فريد نعمة بولص شفاعمرو وفاة انتقل الى رحمة الله مدينة اصابات حادث طرق قرية يركا انقلاب سيارة اسعاف شرطة مجهولون حرق اطلاق نار بيت سيارة موظفة الطيبة بلدية مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com