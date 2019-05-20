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صور - الفنانة سهير البابلي في العناية المركزة !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن المخرج والإعلامي المصري عمر زهران أن الممثلة القديرة سهير البابلي في المستشفى وأن زيارتها ممنوعة وفقا للأطباء.



وتعرضت الفنانة المصرية الشهيرة سهير البابلي لمشاكل صحية في شهر رمضان أدخلت على إثرها العناية المشددة بأحد المستشفيات في مصر



وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور نشرها المخرج عمر زهران وهو بقرب النجمة المحبوبة في غرفة المستشفى.

وقال زهران: إن النجمة محجوزة بالعناية المركزة في أحد المستشفيات مشيرا إلى أن حالتها الصحية قد تحسنت كثيرا، لكن الزيارة ممنوعة بأمر الأطباء.
وكان زهران قد كتب في تعليقه على الصور التي نشرها له برفقة البابلي : "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح.. وأيقونة الفن الرائعة دوما.. سهير البابلي".




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