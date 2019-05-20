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برشلونة يحقق رقما تاريخيا جديدا في الليغا على حساب ريال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق برشلونة رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد تعادل البلوغرانا أمام إيبار 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الليغا.



وأنهى برشلونة الدوري الإسباني، في الصدارة برصيد 87 نقطة، أما ريال مدريد فجاء في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبالتالي فإن الفارق بينهما بلغ 19 نقطة، وهو رقم قياسي في فارق النقاط بين الغريمين التقليديين في تاريخ الليغا.


وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أكبر فارق للنقاط بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا بلغ 17 نقطة لصالح الفريق الكتالوني، وذلك منذ أن تغيرت القواعد وأصبح الفائز يحصل على 3 نقاط بدلا من نقطتين.


وتمكن برشلونة من تحقيق هذا الإنجاز في الموسم الماضي، عندما أنهى البطولة في المركز الأول برصيد 93 نقطة، أما ريال مدريد فحل ثالثا برصيد 76 نقطة.




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