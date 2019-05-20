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3 اصابات طفيفة باطلاق نار في ام الفحم



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اصيب 3 اشخاص باصابات طفيفة جراء تعرضهم لاطلاق نار في حي وادي النسور في مدينة ام الفحم عصر اليوم الاثنين .


وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال علاجهم هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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