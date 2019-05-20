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أمريكا - جريمة غير مسبوقة.. قتل شابة وسرقة جنينها حيا !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت مصادر أمريكية أن شابة حامل قتلت من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين، ثم قاموا بعملية سطو فسرقوا جنينها حيا من داخل رحمها.



وكانت الشابة المغدورة على وشك الولادة وفي أسابيعها الأخيرة من الحمل، عندما قررت الذهاب إلى بيت شخص مجهول عرض عليها تقديم ملابس للأطفال الرضع بالمجان.


وعثر على الضحية، أوتشاوا أوريوستيجي، مقتولة داخل حاوية قمامة بمدينة شيكاغو، في 15 مايو الجاري، بينما أكد المحققون أن الشابة قد ماتت خنقا.
وقبضت الشرطة على المشتبه بهم الثلاثة، في حين لم توجه لهم تهم جنائية حتى اللحظة، بينهم امرأة استلمت الرضيع بعد إخراجه من رحم أمه وذهبت به إلى المستشفى، لتبلغ الأطباء زورا أنه مولودها الجديد.

ويعيش الرضيع الصغير اليوم بفضل الأجهزة الداعمة للحياة في المستشفى، وهو في وضع صحي حرج، بينما انكشف أمر المرأة المحتالة عندما طلب مجهولون إجراء فحص حمض نووي للمولود، عقب انتشار خبر مقتل أوريوستيجي في شيكاغو.


وفي تعليقه على الحادثة المفجعة، عبر والد الطفل عن مشاعر مختلطة فأبدى سعادته وحزنه الشديدين في آن واحد، لسماعه خبر العثور على زوجته مقتولة وكذلك للقائه بطفله أول مرة، والذي أسماه، ياديل.




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