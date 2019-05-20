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تعرفوا على الحسناء التي ظهرت إلى جانب صلاح في تغريدته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الصورة التي نشرها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، تساؤلات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية الحسناء التي ظهرت معه في الصورة.



والحسناء التي ظهرت في الصورة هي الصحفية والمذيعة الأمريكية تايلور بروكس، والتي تقدم برنامج "Take it There With Taylor Rooks" الرياضي الشهير على موقعي "بليتشر ريبورت"، و"Turner Sports" الأمريكيين.



وتم التقاط الصورة أثناء مقابلة صحفية أجرتها بروكس مع صلاح في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي أبرز مقتطفات مقابلة بروكس مع صلاح، قال الفرعون المصري: "أريد أن أنجز كل شيء يمكنني فعله، وهي أشياء كثيرة في عقلي، خاصة الأشياء التي يصعب جدا تحقيقها، أضعها كهدف لي وأحاول الوصول إليه، وأعتقد أنني حققت أحدها، أعتقد أنه كان من الصعب أن نرى مصريا بين قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، هو شيء عظيم، ويدفعني لتقديم المزيد، وأن أكون أفضل داخل وخارج الملعب".




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