تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الفلسطينية أماني أبو زهره أفضل إمرأة في أوروبا بمجال الأدب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




فازت الشابة الفلسطينية أماني أبو زهرة، بجائزة أفضل إمرأة في أوروبا بمجال الأدب، خلال مسابقة نظمتها مؤسسه "اديشن إف" الألمانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.


وشارك في المسابقة، أكثر من ألف سيدة في شتى المجالات مثل الطب، والهندسة، والفن، والأدب، وغيرها من مجالات متعددة، وأسفرت عن فوز 25 سيدة.


وهنأ رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا منذر مرعي، أبو زهره على هذا الفوز الذي يعد فوزا لجميع أبناء الجالية الفلسطينية وله اثر إيجابي على الفلسطينيين في النمسا


وقال: "إن فلسطين وشعبها العظيم بحاجة ماسه لهذه الطاقات وتسخيرها في مصلحه فلسطين وقضيتها العادلة".




كلمات متعلقة

الفلسطينية, أماني, أبو, زهره, أفضل, إمرأة, في, أوروبا, بمجال, الأدب,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منتزه نتسيرت عيليت اعتداء على عرب مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع موسم سباحة انتهاء عام 2016 مصرع 42 غريقا غرقا ضحايا حيفا الكرمل شواطئ منقذ بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث هشام شهوان سائق دراجة نارية مصرع مصرعه حادث طرق بين سيارة خصوصية دراجة ناريةبركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشاتليتكو مدريدبرشلونةدوري أبطال أوروبامشاهدة اتليتكو مدريد مباشر مشاهدة برشلونة مباطلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس أورط حلمي الشافعي عكا حفل تخريج الفوج طلابها من ال 44 مدينة طفل ولد فتى كفر قرع اصابة متوسطة الرأس نقله للمستشفى اشعاف شرطة اصابة خطيرة مفرق الناعورة الشاب احمد زعبي حادث طرق علق داخل سيارة الشرطة اسعاف مصرع شاب شاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىمشتبهون اشتباه تجارة مخدرات اسلحة شمال البلاد اعتقال 17 شخصا الناصرة عيلوط ام الفحم نين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com