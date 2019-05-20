للمرة الأولى. بحث شامل على مديوني دائرة الإجراء. مطابق لإحصائيات التي قامت بها دائرة الإحصاء المركزية.

تحديد الأماكن التي يعيش فيها المديونين بالإضافة إلى تصرفاتهم وسلوكهم ومده إغلاق الملفاغلبيه المديونين الذين تلقوا اعفاء هم رجال يهود أعمارهم من. 35-64حوالي. %93 من المديونين أصحاب ملف واحد نجحوا بتسديد الدين وإغلاق الملف.فقط %7 لم ينجحوا بتسوية ديونهمحوالي %88 من المديونين أصحاب ملف واحد يغلقو ملفاتهم بفتره خمس سنوات%5 يغلق ملفه بفتره زمنيه تتراوح من 6 إلى 9سنيننشرت سلطه التنفيذ والجباية عام 2015 بحث حول هويه المديون التي استندت على احصائيات في الذكرى العاشرة لسلطه التنفيذ والجباية قام قسم التخطيط الاستراتيجي بأجراء بحث شامل عن هويه المديون استنادا إلى الإحصاء الذي اجراه مكتب الاحصائيات المركزية حتى الآن عدد المديونين في دوائر الإجراء هم 576.251 لسنه 2018اجري البحث من قبل. ربكه اهروني. يولنده جولان ورفي جولان.تم اجراء التحليل على 512386 مديونين اي ٪89 من المديونين بعد اعاده تأهيل ومسح الأشخاص المتوفين. البحث اجري لمن له ملف واحدكذألك يقدم البحث صوره عن جميع المديونين بدائرة الإجراء مع مقارنه البيانات الإدارية للتأمين الوطني ووزارة المالية ومكتب الاحصائيات المركزية.مقارنه البيانات الإدارية مع هذه المكاتب تتيح استخدام أوسع وفحص المتغيرات الديموغرافية وبيانات التوظيف والاجور على عموم السكان.يركز البحث عن تشخيص هويه المديون حسب ست مجموعات سكانية يهود أثيوبيين ويهود متشددين חרדים. دروز اسلام مسيحيين حسب طبقات الجنس العمر والحالة الزوجية التوظيف ومزايا التأمين الوطني ولأول مره يتم التشخيص حسب المناطق التي يقيمون بها المديونين حسب تكنولوجيا GIS نضام المعلومات الجغرافية وحسب النسبة المئوية من مجموع السكان.وحسب الاحصائيات فإن نسبه المديونين في شمال البلاد هي الأكثر.https://www.govmap.gov.il/sites/executionOfficePctg.htmlوبمجرد الضغط على اسم البلد يعطي لمحه سريعة عن عدد المديونين في كل منطقه ونسبتهم المئوية من عدد السكان.تعريفات. الون الرمادي.. نسبه المديونين اقل من 50 وبالتالي لا يتم الحسابالون الأخضر تركيز منخفض من نسبه المديونين الون الأصفر. متوسط تركيز منخفض من نسبه المديونين الون البرتقالي متوسط تركيز عالي من نسبه المديونين الون الأحمر تركيز عالي من نسبه المديونين كذألك تبين من البحث بتشخيص المديونين للملفات التي فتحت في دائرة الإجراء وأنواع القيود التي فرضت عليهم حتى تاريخ يوليو 2018 يوجد 179.946 مديونين لدائرة الإجراء والمركز جباية الغرامات. وهم يمثلون حوالي %35 من المديونين المخصوصين بدائرة الإجراء. مديونين لدائرة الإجراء ولمركز جباية الغراماتوبالضافة إلى ذألك تم فحص مديونين الذين أعلنوا افلاسهم ولديهم ديون في مركز جباية الغرامات وتلفو اعفاء من حارس الأملاك الرسمي هم رجال يهود تتراوح أعمارهم من 35.64جدول رقم 6 أصحاب الديون بدائرة الإجراء ومركز جباية الغرامات الذين تلقوا عفو من حارس الأملاك الرسمي.يتضمن البحث دراسة طويله درست من خلالها تشخيص هويه المديونين الذين دخلوا لجهاز الإجراء بسنه 2009. 92.205 مديونين جدد وتم فتح لهم 110.728ملف %85 منهم أصحاب ملف واحد فقط حسب الاحصائيات %12 من المديونين النشيطين يقومون بتسوية ديونهم %29من المديونين الذين دخلوا بسنه 2009 لا يزالوا نشيطين في جهاز دائرة الإجراء %15 من الملفات التي فتحت بسنه 2009 لا زالت مفتوحةمديون بملف واحدفريق 1 فريق 2عدد المديونين ٤٣43,72823,83524,642عدد الملفات التي يتم فتحها للمديونين40,376164,65384,720متوسط عدد الملفات للمديونين16.93.4عدد الملفات المفتوحة بعد ١٠ سنوات3,22990,9620نسبه المديونين الفعالين بعد عشر سنوات7%100%0%%93 من المديونين أصحاب ملف واحد نجحوا بتسديد الدين وإغلاق الملف بعد عشر سنوات. %7 لم يصلو الي تسويه وإغلاق ملفهم %88 من أصحاب ملف واحد يغلقو الملف ويصلو إلى اتفاق بفتره زمنيه تصل إلى خمس سنوات. %5 من أصحاب ملف واحد يصلو الى تسويه بعد عشر سنوات ويغلقو ملفهم %80 من المديونين وصلو إلى تسويه وإغلاق ملفهم بفتره ٨سنوات المديونين من النمط الثاني يصلو إلى تسويه وإغلاق نصف ملفاتهم لمده زمنيه تتراوح ال عشر سنوات ولا ينجحوا بإغلاق جميع ملفاتهم هذه الشريحة من المديونين لديهم ديون كبيره وعده ملفات