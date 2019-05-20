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اصابة طفيفة لشاب من الرينة تعرض لاطلاق نار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب من الرينة باصابات طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة الشارع الرئيسي اليوم الاثنين .



وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد.


وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .




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