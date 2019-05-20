اصابة, طفيفة, لشاب, من, الرينة, تعرض, لاطلاق, نار,

اصيب شاب من الرينة باصابات طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة الشارع الرئيسي اليوم الاثنين .

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد.وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .