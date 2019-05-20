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هل يتوقف بث برنامج "رامز في الشلال" ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارها بحجز الدعوى المقامة من ضياء الدين الجارحي المحامي، لوقف بث وإذاعة برنامج ​رامز جلال​ المذاع خلال شهر رمضان والذي يحمل عنوان "​رامز في الشلال​"، للحكم بجلسة يوم 26 من الشهر الحالي.



وأشارت الدعوى إلى أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك دعوة للفتنة، فالاستمرار في بث برنامج رامز جلال يعد خللا ​إعلام​يا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق.


ولفتت الدعوى إلى أن رامز جلال لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خصوصا إذا كان سيلحق ضررا بالنسبة لهم.




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