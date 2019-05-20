أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارها بحجز الدعوى المقامة من ضياء الدين الجارحي المحامي، لوقف بث وإذاعة برنامج ​رامز جلال​ المذاع خلال شهر رمضان والذي يحمل عنوان "​رامز في الشلال​"، للحكم بجلسة يوم 26 من الشهر الحالي.

وأشارت الدعوى إلى أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك دعوة للفتنة، فالاستمرار في بث برنامج رامز جلال يعد خللا ​إعلام​يا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق.ولفتت الدعوى إلى أن رامز جلال لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خصوصا إذا كان سيلحق ضررا بالنسبة لهم.