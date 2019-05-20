ادارة, ابناء, سخنين, تعلن, استعدادها, تسليم, النادي, لأي, جهة, ترى, في, نفسها, القدرة, على, حمل, الامانة, واكمال, المشوار,

جاء في بيان صادر عن ادارة اتحاد ابناء سخنين اليوم الاثنين :" اخوتنا الاعزاء ، جمهور اتحاد ابناء سخنين ، تحيه وبعد : تشرفنا قبل 7 سنوات بحمل أمانة اجتماعيه اقتصاديه تربويه تحمل رسالة حضور محلي وقطري حَظِيَ باحترام ومحبة الناس في الوسط العربي والمجتمع عامة ، هذه الأمانه اسمها نادي اتحاد ابناء سخنين .

بمعونة الله وتسهيله وبإرادتنا وايماننا برسالة النادي وقيمته في قلوب الناس استطعنا على مدار السبع سنوات الماضيه اعطائه الاستقامه الماديه رغم الديون الطائله المستحقه عليه عند استلامه على ايدينا عام 2011/2012 والتي فاقت ال 9 مليون شاقل .عرف النادي في مجمل تاريخه في الدرجه العليا فترات متباينه من حيث انجازاته من جهة واخفاقاته من جهة اخرى ولكنه كان دائما ثابت المعنويات العاليه والتماسك النسيجي المرن الذي منحه القدره على الاستمراريه ، وكذالك هو الامر في السنوات الاخيره مع الاداره الحاليه التي اعطت جل ما عندها من اجل تثبيت النادي في مكانة عاليه ، وبحمد الله وشكره وفقنا الله في العديد من خطواتنا في خدمة النادي .هذا العام وبعكس كل التخطيط والتنفيذ والعمل ، اتت النتائج مؤلمه وموجعه حيث هبط النادي الى مستوى فرق الدرجه الممتازه, من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ ، هذه النتيجه لم تأت من فراغ وانما عجّلتها اخطاء اداريه وقرارات اضرت بالنادي وبتحصيله والتي درسناها بعمق وتعلمنا منها كثيرا وزادتنا تجربة ، ونحمل نحن مسؤوليتها .اخوتنا ، قبل 7 سنوات استجابة الاداره الحاليه لدعوة بلدية سخنين لها وقبلت هذه الاداره حمل الامانه لتكون حلقة من مشوار النادي العريق ، .الاداره الحاليه تعبر عن احترامها وتقديرها لكل من ساهم في دعم النادي على مدار هذه السنوات ، وتتوجه الى جمهور النادي القريب والبعيد باصدق كلمات الود والمحبه والتسامح المتبادل عن كل ما بدر او حدث او كان على صعيد المشاحنات التى اتت مع الظروف الصعبة التي آل اليها النادي .اهلنا الأحباء جمهور النادي من كل البلاد ،ادارة النادي تعلن عن استعدادها لتسليم النادي لاي شخص او مجموعة ترى في نفسها القدره على حمل هذه الامانه الغاليه واكمال مشوار النادي ووضعه في مكانته التى يستحقها .ونحن على ثقة بأن النادي يستأهل العطاء وأن مجتمعنا لا يخلو من أناس هم أهل لمثل حمل هذه الأمانة وصيانتها على ما قدر الله لها .بفائق المحبه والتقدير ادارة اتحاد ابناء سخنين