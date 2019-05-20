السجن, المؤبد, وسبع, سنوات, بحق, رفعت, عودة, 61, عاما, من, حيفا, بتهمة, قتل, خليل, محروم, ومحاولة, قتل, نجله,

اصدرت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين قرارها بالحكم بالسجن المؤبد وسبع سنوات بحق رفعت عودة 61 عاما من حيفا بعد ادانته بقتل خليل محروم ومحاولة قتل نجله قبل 5 سنوات.

ويستدل من وقائع لائحة الاتهام أنّه "وفي يوم 21.10.2014، قرابة الساعة 20:10 قام ابن المتهم بالاعتداء على ابن المرحوم، وذلك على خلفيّة شجار بين ابن المرحوم وحفيد المتهم، وبعدها قام ابن المرحوم بسرد التفاصيل لوالده الذي توجّه الى المكان، حيث تم الاعتداء على ابنه، وعند الساعة 21:10 عاد نجل المتهم الى المكان ومعه مسدس غير حقيقي كان مخفيًّا ووقع جدال، وقرابة الساعة 21:24 وصل المتهم الى المكان ومعه مسدس 9 ملمترات وتشاجر مع المرحوم، وبعدها أدار المرحوم ظهره الى المتهم وعندها هرع المتهم نحوه وأطلق رصاصة واحدة عليه من مسافة قصيرة، وأصابه في رأسه وأرداه قتيلًا" بحسب البيان.وأشار بيان المحكمة الى أنّه "ومع بداية الأسبوع، قدّمت لائحة اتهام ضد نجل المتهم، المدعو يوسف رفعت عودة وطلب تمديد اعتقال حتّى انتهاء الاجراءات القضائيّة، بتهمة التسبب بكدمات في ظروف خطيرة والاعتداء في حادث أدّى الى شجار قتل فيه شخص" بحسب البيان.