رونالدو, يتبرع, بـ, 1.5, مليون, دولار, لإفطار, الصائمين, في, غزة,

تبرع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بمبلغ 1.5 مليون دولار، وذلك للمساعدة في إفطار الصائمين في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقا لـ”الإمارات اليوم” نقلا عن المحطة البرتغالية telesurtv عبر موقعها الإلكتروني، فقد خصص كريستيانو رونالدو، المبلغ لينفق على موائد إفطار في رمضان للصائمين في غزة.وليست تلك المرة الأولى التي يتبرع فيها رونالدو لجمعيات خيرية بالشرق الأوسط، إذ سبق له وأن تبرع سابقاً لأطفال سوريا وفلسطين أكثر من مرة، وشارك في حملات إعلامية دولية لإنقاذ اللاجئين الذين يعانون في المخيمات، كما تبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار للمساعدة في بناء عدد من المدارس في غزة.يشار إلى أن رونالدو، حصد جائزة جديدة في مسيرته، إذ أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، عن جوائز الموسم الحالي، التي أسفرت عن تتويج “الدون” بجائزة أفضل لاعب.. بعدما قدم موسما جيدا مع الفريق، قاده فيه لتحقيق بطولة الدوري للموسم الثامن على التوالي، كما حسم لقب السوبر أمام ميلان بهدفه من ضربة رأسية، حيث كان واحدا من أهم لاعبي الفريق خلال الموسم الأول له في إيطاليا.وسجل رونالدو هذا الموسم مع فريق “السيدة العجوز” 22 هدفا وصنع 11، وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.