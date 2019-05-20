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لهذه الأسباب.. لن تتخلى عن الحساء في رمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعد طبق الحساء من الأطباق الأساسية على مائدة شهر رمضان، خاصة وأنه مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى الضرورية للجسم.



فطبق الحساء يساعد المعدة بعد ساعات طويلة من الصوم على استقبال الأطعمة المختلفة، كونه يحتوي على فوائد صحية كبيرة، وتناوله قبل الوجبة يوفر شعورا أكبر بالشبع، وفقا لموقع "ويب طب".


وهناك فوائد جمة للحساء بعد يوم من الصيام، ستقنعك بضرورة تناول الحساء في شهر رمضان:


الوقاية من الانتفاخ


يعمل الحساء الذي تبدأ به فطورك في رمضان، على تهيئة معدتك لاستقبال الأطعمة الصلبة بعد يوم طويل من الصيام، مما يساعد في الوقاية من الغازات وآلام المعدة.


ترطيب الجسم


يعد الحساء من الأطعمة الغنية بالماء، الذي يعمل على ترطيب خلايا الجسم والبشرة، خاصة بعد قضائك ما يقارب 15 ساعة دون ماء.


مصدر للألياف


تحتوي أطباق الحساء المختلفة على الخضار والبقوليات الغنية بالألياف، التي تساعد في تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء، الأمر الذي يقلل الانتفاخ والإمساك.


المساعدة على إنقاص الوزن


إذا كنت  تعاني من زيادة الوزن في رمضان، لا تبدأ وجبتك الرمضانية قبل تناول الحساء، فهو من الأطعمة المغذية التي تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه يشعرك بالامتلاء والشبع.



لا يتطلب الكثير من المال


لن يتطلب صنع الحساء الكثير من المال أو حتى الجهد، إذ تستطيع صنعه من الخضروات أو البقوليات المتوفرة في منزلك، ومرقة الدجاج أو اللحوم المخزنة في ثلاجتك.


التقليل من الأوجاع والآلام


 لا يمكن للحساء أن يشفيك من المرض، لكنه من العلاجات المنزلية المخففة لأعراضه والمساهمة في الوقاية منه، فهو يعمل كمضاد للالتهابات.


الاحتفاظ بالفيتامينات والمعادن


يحتفظ الحساء بالفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار، خلافا للطرق الأخرى المتبعة في الطهي، لأن الماء الموجود في داخلها يصبح جزءا من الحساء لا تتخلص منه.


مكونات صحية


الشوربة من الأطباق الصحية التي تحتوي على مكونات مغذية وسهلة الهضم تناسب الأطفال وكبار السن، مثل شوربة العدس الغنية بالبروتينات والحديد، وحساء الدجاج والأرز الغني بالبروتينات والحديد والكربوهيدرات، وشوربة الخضار الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.


الوقاية من أمراض خطيرة


طبق الشوربة يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السرطان والعمى وأمراض القلب والسكري، فهو يحتوي على مكونات تساعد في الوقاية من هذه الأمراض.




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