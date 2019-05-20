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ريال مدريد.. لماذا لن يشتري محمد صلاح؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



"وضع ريال مدريد الإسباني، المصري محمد صلاح، على رأس قائمة "المطلوبين" في سوق الانتقالات المقبل، لتعزيز كتيبة المدرب زين الدين زيدان".



هكذا كشف الصحفي بمحطة "كانال بلوس"، الفرنسي فيليب كارايون، عن قيام ريال مدريد بتواصل "أولي" مع نجم ليفربول، بهدف التعاقد معه الصيف المقبل.


تصريحات تبدو ذات مصداقية بالنظر إلى مصدرها، لكنها تظل في حاجة إلى توضيح، وربما إعادة نظر، بالنظر إلى سياق التطورات الجارية، وبالأخذ في الاعتبار ما نشرته وسائل إعلامية أخرى.


يبدو الصحفي فيليب كارايون وقناة "كانال بلوس" بمثابة مصدرين مهمين، فيما يتعلق بأنباء انتقالات اللاعبين، لكن رغبة الفريق الملكي في ضم صلاح تبدو مثيرة للدهشة في الوقت الذي تؤكد فيه الأنباء سعي مسؤولي ريال مدريد أيضا لضم كل من البلجيكي أدين هازارد من تشلسي، والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جرمان.


وتبدو الأسماء السابقة أقرب نظريا إلى ريال مدريد من صلاح، لاسيما بالنسبة لحالة هازارد، وهو ما يثير سؤالا منطقيا: ماذا سيستفيد ريال مدريد من ضم كل هؤلاء؟ ومعهم صلاح أيضا؟


والأرجح، وفق ما أورد موقع "بلاينغ فور 90" أن يكون التفكير في ضم صلاح بمثابة "خطة بديلة" في حال فشل الفريق في ضم صفقاته ذات الأولوية من بين هازارد ونيمار ومبابي.




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