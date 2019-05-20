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انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين
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آثار الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر
2019-05-20 08:34:23
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آثار الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر
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