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آثار الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر



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آثار الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر




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