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نادين نسيب نجيم تؤدي شخصية الأميرة ديانا في "خمسة ونص"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن أنها تؤدي شخصية ​الأميرة ديانا​ في مسلسل "خمسة  ونص" وذلك من خلال ردّها على التعليقات التي تتلقاها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وكتبت إحدى المتابعات أنها لاحظت أن شخصية بيان في المسلسل تشبه الى حد بعيد قصة حياة الأميرة ديانا التي كانت تحب مساعدة الناس. وبدورها ردت نادين نجيم على التعليق قائلة: "هيدا كان المقصود من دوري بس ما حبينا نحكي قبل ما الناس هي توصل لهل النتيجة".


يذكر أن الممثلة نادين نسيب نجيم تخوض السباق الرمضاني من خلال "مسلسل ​خمسة ونص​" الى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.




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