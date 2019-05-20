مبابي, يفجر, قنبلة, ويفتح, باب, الرحيل, عن, سان, جيرمان,

أشعل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الجدل المثار حول إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مبابي فور تسلمه جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب بالدوري الفرنسي: "إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، ونقطة تحول كبيرة في مسيرتي، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات هنا، وحان الوقت لتحمل مسؤولية أكبر".وألمح المهاجم الواعد: "ربما يحدث ذلك في بي إس جي، وسأكون سعيدا بالطبع، أو في مكان آخر ومشروع جديد".من جانبها أشارت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إلى أن كيليان مبابي كرر تصريحات مشابهة في منطقة الإعلاميين عقب حفل الجوائز، ليمهد الطريق للأندية الراغبة في ضمه.وبسؤاله عن رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي، رد مبابي: "لقد قلت ما أريده فور تسلم الجائزة، هذا هو الهدف من الحفل، عندما يكون اللاعب على المنصة، فإنه ينقل الرسالة التي يريدها، وإذا تحدثت في نفس الأمر مجددا سيصبح مكررا، إنها اللحظة المناسبة لهذه الرسالة، فأنا أصرح دائما بما أشعر به".وأضافت أن ضم مبابي مقابل 200 مليون يورو على الأقل بخلاف تحمل راتبه، لن يقدر عليه سوى أندية ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي.ولفتت إلى أن مبابي لا يشعر بنجوميته داخل جدران النادي الباريسي في ظل سطوة نجوم البرازيل خاصة تياجو سيلفا قائد الفريق ونيمار جونيور الذي يتقاضى تقريبا ضعف راتب كيليان.وذكرت أن مسؤولي بي إس جي سيكونوا ملزمين بإرضاء كيليان مبابي ورفع راتبه ليزيد عن نيمار أو يتساوى معه على الأقل.وقالت لو باريزيان إنه رغم التفاهم الجيد بين نيمار ومبابي في الملعب، إلا أن العلاقة بينهما في الكواليس لا تبدو قوية، فالثنائي لا تجمعهما صداقة، بل إن نيمار يرتبط أكثر بعلاقات صداقة مع لاعبين فرنسيين بالفريق مثل ألفونس أريولا وبرسنيل كيمبيمبي وأدريان رابيو.