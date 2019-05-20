تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سامسونج تطلق"جالكسي فولد" القابل للطي يونيو المقبل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفاد تقرير إخباري بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي "جالكسي فولد" قريبًا، وذلك بعد تأجيل إطلاقه، وسحب العينات التي أعطتها لعدد من الصحفيين في وقت سابق؛ إثر ظهور مشكلة في الشاشة.



ووفق ما ذكرت صحيفة "Yonhap News Agency" الكورية الجنوبية: "سامسونج تعمل حاليًا على اختبار هاتفها القابل للطي مع شركات الاتصالات الكورية، ويُتوقع أن تطرحه في السوق خلال شهر يونيو المقبل.


ووفقًا للصحيفة، فإن "سامسونج" حاولت علاج مشكلة الشاشة عن طريق جعل حافات غطاء الحماية الخاص بها تحت إطار الهاتف، خاصةً بعد أن ثبت أن عددًا ممن حصل على الهاتف أزال الغطاء، الأمر الذي جعل الشاشة مكشوفة، وعرضة للتعطل بسرعة.


وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، المشكلة الأخرى التي حاولت "سامسونج" علاجها، فهي الجزء المكشوف من حافة الشاشة عند المفاصل في أعلى وأسفل الهاتف، وقالت الصحيفة: "إنه من المتوقع أن تجعله أصغر من ذي قبل، خاصةً أن الفجوة بين الشاشة وجسم الهاتف كانت كبيرة، بما يسمح بدخول الأشياء الصغيرة، وتجمع الغبار تحت الشاشة".


ونقلت الصحيفة الكورية عن مسؤول في الشركة قوله: "إننا نجري اختبارات مع شركات الاتصالات الكورية الثلاث". وأضاف: "نعمل الآن على تحسين جالاكسي فولد".


وكانت "سامسونج" قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن تأجيل إطلاق الهاتف، واسترجاع كافة العينات، وذلك بعد أن أبلغ عدد من الصحفيين التابعين لقطاع التقنية عن وجود مشكلات في الشاشة، نجم عنها حدوث كسر، أو انتفاخ، أو وميض، في الشاشة القابلة للطي؛ وذلك بعد يوم واحد أو يومين فقط من الاستخدام.


وأجَّلت "سامسونج" إطلاق "جالاكسي فولد" لأجل غير مسمى؛ بغية التحقيق في الأمر. وقالت: "إن النتائج الأولية أظهرت أن المشكلات يمكن أن ترتبط بالتأثير على المناطق المكشوفة من المفاصل".




كلمات متعلقة

سامسونج, تطلق"جالكسي, فولد", القابل, للطي, يونيو, المقبل,

تابعونــا

أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام 2019-05-22 | 14:55:57

عثر رجل أسترالي من هواة البحث عن المعادن النفيسة على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كلغم...

صورة لليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية صورة لليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية 2019-05-22 | 14:55:19

ذكرت القناة العبرية السابعة، أن جامعة "سان دييغو" الامريكية، اعتذرت عن نشرها صورة...

واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها 2019-05-22 | 13:30:29

كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع ”واتسآب” حفظ الصور الشخصية للأصدقاء او مشاركتها عبر...

ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" 2019-05-22 | 11:38:35

كشف خبير في الأمن المعلوماتي، ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى قاعدة ضخمة من البيانات...

هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ 2019-05-22 | 10:39:44

قال فيليب برايس المتخصص في علم لدغ الثعابين في صندوق ويلكام إن عضات الثعابين...

كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو 2019-05-22 | 08:43:43

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غير مسبوقة في عالم الحيوانات، أقدم فيها كلب على...

صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل 2019-05-21 | 21:04:30

يتعدى القلق الذي ينتاب شركة هواوي منذ إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في...

النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة 2019-05-21 | 09:01:35

اضطر الطبيب البريطاني كيت ولفيرسون إلى تقديم استقالته لاتهامه بإظهار التمييز...

تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم 2019-05-21 | 08:42:19

حددت معطيات Sleep Cycle ، أحد التطبيقات المستخدمة لتسجيل عدد ساعات النوم، الدول التي...

"McLaren" تفرح عشاق السيارات الرياضية بمركبة جديدة "McLaren" تفرح عشاق السيارات الرياضية بمركبة جديدة 2019-05-20 | 14:55:11

استعرضت شركة "McLaren" سيارة "GT" الجديدة، التي صنفت كواحدة من أفضل السيارات الرياضية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مار يوسف الناصرة مدرسة تخليد ذكرى لقاء خريجين دهبر مريم وفاة يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال لائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك سوزان غانم أول عربية تنخرط في مجال البناء والترميم قرية زيمر انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص رؤى قدح كفر مندا طالبة الاولى المرتبة معرفة البلاد تفوز مسابقةنفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار المدرسة الثانوية شفاعمرو أ خنيفس تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 18 من طلابها مدينة الثانوية مختبر تنمية مخدرات ماريحوانا بيت في مدينة حيفا الشرطة اعتقال مشتبه ضبط تفتيش مصادرة معدات تنمية ري زراعة عابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى اصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة لجنة المتابعة اجتماع طارئ في كفر قرع احداث الوسط العربي اخراج صحافةجورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب مريم كبها ل تعيين المحامية منصب المفوّضة الرئيسيّة تكافؤ فرص العمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com