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أجواء حارة حتى نهاية الاسبوع وتحذير من التعرض لأشعة الشمس



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اليوم الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارأ في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الاربعاء: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.


2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة 




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