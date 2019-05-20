الإدارة, الأمريكية, تؤجل, إعلان, صفقة, القرن, كاملة, ومؤتمر, في, البحرين, أولى, خطواتها,

وذكرت صحيفة القدس نقلا عن مصادر مطلعة قولها ان الإدارة الأميركية قررت تأجيل صفقة القرن حتى إشعار آخر، وان التركيز سيكون حاليا على الجانب الاقتصادي، وهو ما أكده للصحيفة أيضا جاريد كوشنر.وأضافت أن البيت الأبيض سيصدر بيانا بهذا الشأن خلال ساعات.

قررت الإدارة الأمريكية تأجيل الإعلان عن صفقة القرن كاملة، وأعلنت عن الخطوة الأولى للصفقة من خلال مؤتمر دولي في البحرين أواخر حزيران القادم.

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