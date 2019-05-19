افطار, رمضاني, في, مدرسة, عيلبون, الاعدادية,

اقامت مدرسة عيلبون الاعدادية افطارا رمضانيا كعادتها في كل سنة بحضور طلاب المدرسة والمعلمين والعاملين فيها وبحضور عدد من شخصيات القرية.





وقبل بدء الافطار , رحب مدير المدرسة الاستاذ بيان نجيدات بالحضور وشكرهم على مشاركتهم في هذه الفعالية التي تتميز بها المدرسة في كل سنة, وتمنى ان تعود على الجميع في أتم صحة واحسن حال. بعده تكلم رئيس المجلس السيد سمير ابو زيد والذي أثنى على مثل هذه الفعاليات لانها تزيد وتقوي العلاقات بين الطلاب, وتعرف الواحد على الاخر وعلى عاداته ومناسباته المختلفة. وتلاهما امام الجامع الشيخ رائد رباح الذي اقتبس بعض الآيات القرآنية والمتعلقة بشهر رمضان وشدد على العلاقات الطيبة التي يجب ان تكون بين الناس.



وبعد الافطار شكر مدير المدرسة قاعات ابو زيد على الطعام الشهي الذي قدموه للطلاب كما وشكر مقهى "بلاك ستور" على تبرعهم بقسم من المشروب الخفيف ,وللجامع في الحي الشرقي على تبرعهم بالكراسي والطاولات كما وشكر لجنة اولياء امور الطلاب على مساهمتهم الدائمة والفعالة في النشاطات والفعاليات المختلفة في المدرسة, وخص بالذكر السيد عيسى صفوري الذي تبرع بالحلويات "القطايف". واخيرا شكر مركزة التربية الاجتماعية المربية منهل اشقر على عطائها اللامتناهي للمدرسة ,وعلى التخطيط والترتيب والتنفيذ الدقيق لهذه الفعالية وجميع المعلمين والعاملين الذين ساعدوا في انجاح هذه الفعالية.