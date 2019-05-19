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باقة الغربية:مقتل الشاب احمد مازن ضراغمة رميا بالرصاص واعلان اضراب في المدينة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب احمد مازن ضراغمة (٣٥ عاما)مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في باقة الغربية .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج وتوفي لاحقا .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.


وجاء في بيان صادر عن بلدية باقة الغربية :"في أعقاب مقتل المغدور الشّابّ أحمد مازن ضراغمة، تغمّده اللهُ بواسع رحمته، انعَقَدَ اجتماعٍ طارئ، في ساعة متأخّرةٍ من ليلة اليوم، الأحد، دعت إليه دارُ البلديّة في مدينة باقة الغربيّة والأطر الشّعبيّة الاجتماعيّة الفاعلة على السّاحة المحليّة (اللجنة الشّعبيّة، لجنة الصّلح، لجان الآباء وشخصيّات جماهيريّة)، تمخّضت عنها القرارات التّالية:
- ستكونُ المرافق العامّة في مدينة باقة الغربيّة، يومَ غدٍ الإثنين، مغلقَةً، إضرابًا وحدادًا وتضامنًا مَعَ عائلة المغدور.
- المحالّ التّجاريّة ستكونُ مغلقَةً، إضرابًا وحدادًا، حتّى السّاعة الثّانية ظهرًا.
- التّعليمُ في مدارس باقة الغربيّة، سيسري كالمعتادِ، بينما سيكونُ مُخَصَّصًا لنشاطات توعويّة تربويّة مناهضة للعنف ولإسقاطاته المدوّية.
- كافّة المؤسّسات الرّسميّة، بما فيها البنوك والبريد، ستكونُ مغلقَةً إضرابًا وحدادًا.
ويشارُ إلى أنّ المشاركين في الجلسة الطّارئة، أقرّوا عقدَ اجتماعٍ آخرَ، سيكونُ بعدَ إتمام مراسيم دفن الشّابّ المغدور، وذلك من أجل مواصلة واستيفاء اتّخاذ القرارات في هذا السّياق الأليم؛ إذ سيتمّ تباحث اقتراحات وخطوات فعليّة من أجل مناهضة العنف المستشري في مجتمعنا.

رحم الله فقيدنا وأدخله فسيحَ جنّاته





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