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الرئيسية | فلسطين



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فتح: الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال القيادي في حركة فتح عزام الاحمد ان مصر ابلغته بانها مستمرة في رعاية ملف المصالحة العالق منذ اكثر من 13 عاما بين فتح وحماس.   ونفى الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صحة الأنباء التي تحدثت عن تجميد مصر لجهودها في تحقيق المصالحة الفلسطينية.  وقال الأحمد: "أبدا؛ لا صحة لكل ما قيل، مؤكدا أن "الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة".  واشار الاحمد الى ان حركته تنسق حول موضوع المصالحة فقط من خلال مصر، مضيفا " لايوجد أي لقاءات مع حماس، ولا يوجد أي ترتيب نهائيا".  وأضاف: "مصر على تواصل معنا، والقاهرة مستمرة في البحث ولم تتراجع قيد أنملة"، معتبرا أن "من لا يريد المصالحة، هو من يعلن أن مصر توقفت".

فتح: الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة




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