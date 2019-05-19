الشابة, بيان, عبد, الفتاح, زعبي-, خلايلة،, من, مجد, الكروم, في, ذمة, الله,

انتقلت الى رحمة الله، الشابة بيان عبد الفتاح مصطفى عبد القادر زعبي- خلايلة، ( الأصل من كفر مصر، متزوجة في مجد الكروم)، عن عمر يناهز الـ23 عامًا، اثر وعكة صحية مفاجئة.





المرحومة متزوجة في مجد الكروم، وتركت خلفها زوجًا وابنة رضيعة تبلغ من العمر عامًا واحدًا، وعائلة تحبها.

وسيشيع جثمانها الطاهر في مجد الكروم اليوم، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وتقبل التعازي في بيت زوجها حسين خلايلة وعائلته في مجد الكروم .

إنا لله وإنا اليه راجعون.