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ضبط مفرقعات والعاب نارية في طرعان وعرب الهيب



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ضمن نشاط لشرطة كفركنا خلال شهر رمضان ، ضبطت الشرطة في طرعان وعرب الهيب كميات كبيرة من المفرقعات والالعاب النارية ومسدسات بلاستيكية.


وقالت الشرطة انه ستستمر بالعمل من اجل مكافحة هذه الظاهرة من للحفاظ على سلامة المواطنين.





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