ضبط, مفرقعات, والعاب, نارية, في, طرعان, وعرب, الهيب,

ضمن نشاط لشرطة كفركنا خلال شهر رمضان ، ضبطت الشرطة في طرعان وعرب الهيب كميات كبيرة من المفرقعات والالعاب النارية ومسدسات بلاستيكية.





وقالت الشرطة انه ستستمر بالعمل من اجل مكافحة هذه الظاهرة من للحفاظ على سلامة المواطنين.