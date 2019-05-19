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تعقيب رئيس الهستدروت حول الحادث الاليم في مدينة يافنيه والذي راح ضحيته 4 عمال‎



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تعقيبا على الحادث الاليم الذي وقع صباح اليوم في مدينة يفنيه وراح ضحيته 4 عمال بناء، قال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد قبل قليل:" ان الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم في مدينة يفنيه يعتبر بمثابة رسالة تحذير اضافية من بين رسائل تحذيرية عديدة واكبناها مرات عديدة في الماضي ليس البعيد. الى متى سيبقى عمال البناء معرضون لخطر الموت حتى نُدرك اننا نواجه تخاذلا حقيقيا تجاه حياة الانسان؟ انا اتوقع من القائمين على رأس شركات البناء، ومن اتحاد بُناة البلاد  ومن كافة الجهات المعنية تطبيق الاتفاقية التي وقعتها الهستدروت مع الدولة بشكل فوري، والعمل  حالا من أجل انقاذ حياة العمال في فرع البناء. تقع المسؤولية على السلطات المختصة بتطبيق القانون وعلى الدولة عامة، للعمل بكافة الجهود لمكافحة  هذه الآفة، وانقاذ حياة عمال فرع البناء، وعدم تسريح اي جهة من الجهات الضالعة في هذا الاهمال من المسؤولية. ان الهستدروت ستواصل النضال من أجل الحفاظ على حياة العاملين في فرع البناء وتعزيز الامان في اماكن العمل في كافة المرافق في البلاد وفي فرع البناء على وجه التحديد، ولن تتوانى حتى يتم تطبيق كافة الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مؤخرا حول هذا الموضوع.

تعقيب رئيس الهستدروت حول الحادث الاليم في مدينة يافنيه والذي راح ضحيته 4 عمال‎




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