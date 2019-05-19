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لوسي ايوب تتألق في اليوروفيجن



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



مين كانت نجمة اليوروفيجن من بين مقدمي البرنامج وقدام ملايين الناس من محتلف انحاء العالم؟ مع انهن كلهن كانوا انيقين لكن النجمة الساطعة كانت لوسي ايوب.. اليوروفيجن كان فعلا نقطة الانطلاق اللي بدت نجومية لوسي.. واكيد راح نسمع اسمها كتير لقدام..





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