للمرة, الأولى., بحث, شامل, على, مديوني, دائرة, الإجراء., مطابق, لإحصائيات, التي, قامت, بها, دائرة, الإحصاء, المركزية,

نشرت سلطه التنفيذ والجباية عام 2015 بحث حول هويه المديون التي استندت على احصائيات في الذكرى العاشرة لسلطه التنفيذ والجباية قام قسم التخطيط الاستراتيجي بأجراء بحث شامل عن هويه المديون استنادا إلى الإحصاء الذي اجراه مكتب الاحصائيات المركزية حتى الآن عدد المديونين في دوائر الإجراء هم 576.251 لسنه 2018اجري البحث من قبل. ربكه اهروني. يولنده جولان ورفي جولان. تم اجراء التحليل على 512386 مديونين اي ٪89 من المديونين بعد اعاده تأهيل ومسح الأشخاص المتوفين. البحث اجري لمن له ملف واحدكذألك يقدم البحث صوره عن جميع المديونين بدائرة الإجراء مع مقارنه البيانات الإدارية للتأمين الوطني ووزارة المالية ومكتب الاحصائيات المركزية. مقارنه البيانات الإدارية مع هذه المكاتب تتيح استخدام أوسع وفحص المتغيرات الديموغرافية وبيانات التوظيف والاجور على عموم السكان. يركز البحث عن تشخيص هويه المديون حسب ست مجموعات سكانية يهود أثيوبيين ويهود متشددين חרדים. دروز اسلام مسيحيين حسب طبقات الجنس العمر والحالة الزوجية التوظيف ومزايا التأمين الوطني ولأول مره يتم التشخيص حسب المناطق التي يقيمون بها المديونين حسب تكنولوجيا GIS نضام المعلومات الجغرافية وحسب النسبة المئوية من مجموع السكان. وحسب الاحصائيات فإن نسبه المديونين في شمال البلاد هي الأكثر. https://www.govmap.gov.il/sites/executionOfficePctg.htmlوبمجرد الضغط على اسم البلد يعطي لمحه سريعة عن عدد المديونين في كل منطقه ونسبتهم المئوية من عدد السكان.