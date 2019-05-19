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النائب أسامة سعدي يبادر إلى إقامة لوبي لمكافحة حوادث البناء‎



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النائب أسامة سعدي (الجبهة والعربية للتغيير) وبمشاركة النواب آڤي نيسانكورين (أزرق أبيض) وميخال روزين (ميرتس) وموشيه اربيل (شاس) يبادرون الى اقامة لوبي لمكافحة حوادث العمل ويطالبون بفتح تحقيق فوري على ضوء حادث العمل في ورشة البناء صباح اليوم في يفني وإغلاق موقع البناء فوراً.


هذا وإتهم كل من السعدي، نيسانكورين، اربيل وروزين الحكومة بالفشل في وضع حد لحوادث العمل ومنع الكارثة القادمة وفشلها في وضع خطة عملية تحمي العمال في امكان عملهم، وخاصةً في مواقع البناء حيث طالبوا الحكومة والوزير حاييم كاتس بالعمل فوراً من اجل حماية العمال الكادحين في شتى مجالات عملهم وتطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه مع الهستدروت قبل اشهر.

وأعرب النائب اسامة سعدي عن قلقه جراء المعطيات التي تشير الى ارتفاع كبير جداً في عدد ضحايا حوادث العمل والبناء بشكل خاص، حادثة اليوم في يفني تسفر عن مقتل ٤ عمال ليرتفع عدد شهداء لقمة العيش منذ بداية السنة الى٣٤، منهم ٢٠ في قطاع البناء، وأكّد السعدي انه سيعمل جاهداً من خلال اللوبي والى جانب جميع النواب من جميع الكتل البرمانية من اجل تشكيل ضغط على الوزارة والحكومة بإيجاد حل فوري يقضي بحماية العمال الكادحين.
النائب أسامة سعدي يبادر إلى إقامة لوبي لمكافحة حوادث البناء‎




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