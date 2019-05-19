شفاعمرو:السجن, 16, عاماً, لأحمد, تفال, بقتل, والده, دون, عمد,

حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاحد بالسجن 16 عاماً على الشاب احمد تفال بتهمة قتل والده المرحوم كمال تفال دهساً دون عمد في شهر تشرين ثاني الماضي .

وجاء الحكم بعد صفقة ادعاء اعترف المتهم فيها بالتهم المنسوبة اليه , ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمها المحامي عنان غانم ان المتهم هو ابن المرحوم كمال تفال (مواليد 1967) من زوجته الاولى , وبين المتهم والمغدور , طليقته واولادهما المشتركين الذين يسكنون في ذات المبنى في شفاعمرو هناك نزاع بينهم منذ سنوات , خلاله تم تقديم بلاغات وشكاوى متبادلة من الطرفين للشرطة.يوم 09/11/18 حوالي اسلاعة السادسة مساءا وقعت مواجهة على خلفية النزاع , قرب المبنى الذي يسكنه المتهم والمغدور وابناء العائلة , خلال تم اطلاق تهديدات , وشتائم والقاء حجارة والتسبب باضرار بين المتهم والمغدور واولادهما.خلال المواجهة بينهم تعرض المتهم للطعن واصيب باصابات طفيفة , وتم نقله لتلقي العلاج في مستشفى رمبام بحيفا , ومع عودة المتهم من المستشفى لبيته قرر التسبب بموت والده .حوالي الساعة 06:15 انتبه المتهم للمغدور وزوجته يخرجان من البيت معا ويمشيان على جانب الطريق , فسافر المتهم بسيارته بسرعة باتجاه والده وهو يمشي , ودهسه , فعلق والده على مقدمة السيارة واستمر المتهم بالسفر بسيارته ووالده عالق على مقدمة السيارة لمسافة 20 مترا تقريبا , حتى سقط والده على الارض , حينها فر المتهم هاربا من المكان , وصل الى بيت شقيقه في شفاعمرو , هناك ترك السيارة وعاد الى بيته .