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يوفنتوس يترقب تنفيذ زيدان لتهديده



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس لم يفقد الأمل في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة يوفنتوس تأمل في إقناع زيدان بتولي مهمة السيدة العجوز خلال الموسم المقبل، لاسيما أن المدرب الفرنسي يعد الاختيار الأول دائمًا للرئيس أندريا أنيللي.
وأشار إلى أن خطة أنيللي في الموسم الحالي كانت تهدف للانقضاض على زيدان، قبل أن يقرر الأخير العودة إلى ريال مدريد بشكل مفاجئ.
يوفنتوس يترقب تنفيذ زيدان لتهديده




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