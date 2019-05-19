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شعث يدعو للضغط على اسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالب الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية رئيس دائرة شؤون المغتربين، دولة تشيلي الصديقة التي اعترفت بفلسطين في العام 2010، بضرورة اتخاذ موقف عملي واضح بشان الاستيطان الاسرائيلي والوضع القائم في مدنية القدس، ومحاولات دولة الاحتلال القضاء على فرص حل الدولتين، معتبرا أن هذا الموقف يمثل تجسيدا منطقيا لقرار تشيلي الاعتراف بدولة فلسطين.  جاء ذلك خلال استقباله وفدا تشيليا يمثل جميع الاحزاب من اليمين واليسار والوسط في البرلمان التشيلي، ورجال اعمال وسياسيين وصحفيين وممثلين عن الجالية الفلسطينية.  وتحدث شعث خلال اللقاء عن آخر التطورات والمستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بها في ظل المواقف الاميركية المخالفة للقانون الدولي من خلال محاولات إدارة ترامب فرض ما يسمى "صفقة العصر" المنحازة بشكل واضح للاحتلال الاسرائيلي.  واكد شعث رفض الفلسطينيين لصفقة القرن والتي تهدف لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيرا للخطوات التي اتخذتها ادارة ترامب بنقل السفارة الاميركية الى القدس، ووقف الدعم عن وكالة الغوث ومحاولات اسقاط حق اللاجئين في العودة.  وندد بالممارسات اليومية التي يقوم بها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الى عملية هدم البيوت والقتل الميداني والتضييق على حقوق السكان وحرياتهم في العمل والسفر والتنقل والحركة وحتى حرية العبادة، إلى جانب استفزازات المستوطنين الإسرائيليين تحت غطاء ودعم من قوات الاحتلال.  وقال شعث ان القيادة الفلسطينية تريد تسوية تستند إلى حل الدولتين، ومفاوضات تسهم فيها الدول الاساسية في العالم الى جانب الولايات المتحدة، وذلك في اطار الامم المتحدة والمرجعية الدولية، للوصول الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وحق الفلسطينيين في اسرائيل بالمواطنة الكاملة، داعيا العالم ومنظماته ومؤسساته لضرورة التحرك لحماية حل الدولتين الذي تعمل اسرائيل على انهائه بشكل كامل من خلال اجراءاتها وسياساتها على الارض.  واكد شعث ان جميع الاجراءات والسياسات الاسرائيلية التي تمارسها حكومة الاحتلال منافية للقانون الدولي والمواثيق الدولية والاتفاقات الموقعة، منوها إلى ان الوضع القائم حاليا يستدعي من المجتمع الدولي ممارسة ضغط حقيقي على اسرائيل لإلزامها باحترام الارادة الدولية ووقف اجراءاتها غير القانونية ومعاقبتها على جرائمها .واشاد شعث، بالدعم الكبير الذي تقدمه تشيلي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على جميع المستويات، مشيرا الى دور الجالية الفلسطينية والتي تعتبر من اقدم واكبر جالياتنا في العالم في توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي. مشددا على اهمية استمرار وقوف تشيلي ودول اميركا اللاتينية الصديقة الى جانب الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل حقوقه في الحرية والاستقلال واقامة الدولة المستقلة.
شعث يدعو للضغط على اسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي




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