فيديو:اتهام, 3, شبان, من, الناصرة, بالاعتداء, على, اخرين, بسبب, نظرة, في, الشارع, !,

قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق 3 شبان من الناصرة بالاعتداء على 3 اخرين في تاريخ 20.4.2019 قرب دوار عباس بالمدينة .

وجاء في لائحة الاتهام ان الشرطة تلقت بلاغ من احد المستشفيات بالمدينة عن وصول 3 شبان مصابين بكدمات بجميع انحاء الجسم , الشرطة وصلت للمستشفى وقامت باستجواب المصابين حيث تبين أنه تم الاعتداء عليهم , الشرطة استطاعت بعد تحقيق قصير الوصول الى مكان الاعتداء وقامت باعتقال 3 شبان (18 و 20 عاماً) .واضافت لائحة الاتهام:"خلال وقوف المشتكين في ازمة سير خانقة وصل المشتبهين لجانبهم , احد المتهمين نزل من السيارة وسأل أحد المشتكين لماذا تنظر الي بهذه الطريقة , قام بفتح باب السيارة وسحب المفتاح وانهال بالضرب على السائق , المتهمان الاخران قاما ايضا بضرب السائق حتى قام اصدقائه بابعادهم عن المكان , المشتكي واصدقائه اكملوا الطريق وبعد 150 متر عاد المتهمين ومعهم عصا خشبية وقام احدهم بالاعتداء على السائق مما ادى الى اصابته .الشرطة طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الاجراءات القانونية .