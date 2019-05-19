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فيديو:اتهام 3 شبان من الناصرة بالاعتداء على اخرين بسبب نظرة في الشارع !



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قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق 3 شبان من الناصرة بالاعتداء على 3 اخرين في تاريخ 20.4.2019 قرب دوار عباس بالمدينة .


وجاء في لائحة الاتهام ان الشرطة تلقت بلاغ من احد المستشفيات بالمدينة عن وصول 3 شبان مصابين بكدمات بجميع انحاء الجسم , الشرطة وصلت للمستشفى وقامت باستجواب المصابين حيث تبين أنه تم الاعتداء عليهم , الشرطة استطاعت بعد تحقيق قصير الوصول الى مكان الاعتداء وقامت باعتقال 3 شبان (18 و 20 عاماً) .

واضافت لائحة الاتهام:"خلال وقوف المشتكين في ازمة سير خانقة وصل المشتبهين لجانبهم , احد المتهمين نزل من السيارة وسأل أحد المشتكين لماذا تنظر الي بهذه الطريقة , قام بفتح باب السيارة وسحب المفتاح وانهال بالضرب على السائق , المتهمان الاخران قاما ايضا بضرب السائق حتى قام اصدقائه بابعادهم عن المكان , المشتكي واصدقائه اكملوا الطريق وبعد 150 متر عاد المتهمين ومعهم عصا خشبية وقام احدهم بالاعتداء على السائق مما ادى الى اصابته .

الشرطة طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الاجراءات القانونية .
فيديو:اتهام 3 شبان من الناصرة بالاعتداء على اخرين بسبب نظرة في الشارع !




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