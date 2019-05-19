شفاعمرو:ضبط, سائق, من, عبلين, يقود, تحت, تأثير, الكحول,

ضبطت الشرطة نهاية الاسبوع سائق يبلغ من العمر (33 عاماً) يقود سيارته تحت تأثير الكحول , بعد فحصه من قبل افراد الشرطة تبين ان في جسمه كمية مضاعفة عن الكمية المسموح بها حيث تبين بالفحص ان في جسمة 450 ميكروجرام .

تم سحب رخصته لمدة 30 يوماً واستدعائه لجلسة محكمة .