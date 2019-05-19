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شفاعمرو:ضبط سائق من عبلين يقود تحت تأثير الكحول



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ضبطت الشرطة نهاية الاسبوع سائق يبلغ من العمر (33 عاماً) يقود سيارته تحت تأثير الكحول , بعد فحصه من قبل افراد الشرطة تبين ان في جسمه كمية مضاعفة عن الكمية المسموح بها حيث تبين بالفحص ان في جسمة 450 ميكروجرام .


تم سحب رخصته لمدة 30 يوماً واستدعائه لجلسة محكمة .
شفاعمرو:ضبط سائق من عبلين يقود تحت تأثير الكحول




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