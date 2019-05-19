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العثور على جثة شخص بحالة تعفن في نتسيرت عيليت



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عثر ظهر اليوم الاحد على جثة شخص بحالة متقدمة من التعفن في حرش قرب شارع تسيبوري خاف فندق بلازا في مدينة نتسيرت عيليت .


قوات معززة من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق للتحقق من الجثة ومعرفة الخلفية .
العثور على جثة شخص بحالة تعفن في نتسيرت عيليت




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