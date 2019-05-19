العثور, على, جثة, شخص, بحالة, تعفن, في, نتسيرت, عيليت,

عثر ظهر اليوم الاحد على جثة شخص بحالة متقدمة من التعفن في حرش قرب شارع تسيبوري خاف فندق بلازا في مدينة نتسيرت عيليت .

قوات معززة من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق للتحقق من الجثة ومعرفة الخلفية .