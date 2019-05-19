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تخليص عالقة بحالة حرجة جراء حادث طرق في النقب



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:وقع حادث طرق صباح اليوم الاحد على مفرق اوريم - شارع ٢٤١ في النقب بين شاحنة وسيارة خصوصية، حيث وصلت طواقم الاطفاء والانقاذ وعملت على معالجة الحاصل.


رجال الاطفاء والانقاذ تمكنوا من تخليص عالقة وقد احيلت لتلقي العلاج الطبي حيث وصفت حالتها بالحرجة.

 





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