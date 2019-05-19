الناصرة:, اختتام, برنامج, خيمة, الاعتصام, ضد, الجريمة, والعنف,

اختتمت لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة برنامج خيمة الاعتصام امام شرطة لواء الشمال في الناصرة والتي نصبت استنكاراً لتقصير الشرطة في كبح العنف والجريمة في المجتمع العربي عامة والناصرة خاصة.

وتخلل برنامج خيمة الاعتصام في ساعات المساء ندوات ثقافية لباحثين في مجال التربية ومجالات اخرى، اضافة الى نشطاء اجتماعيين.وفي ساعات العصر قامت اللجنة باجراء برامج وفعاليات توعوية للاطفال والشباب.وتفيد اللجنة ان خيمة الاعتصام حظيت بإقبال جماهيري واسع من شأنة ان يكون نقطة انطلاقة لنضال طويل الامد سيتخلله خطوات تصعيدية اضافية سيتم الاعلان عنها قريباً.واشارت اللجنة انها مستمرة بجمع تواقيع اهالي المدينة على العريضة التي تنوي تقديمها الى الحكومة قريباً.