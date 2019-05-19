اصابة, خطيرة, لطفلة, تعرضت, لصعقة, كهربائية, في, النقب,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة تبلغ من العمر عامين اصيبت جراء تعرضها لصعقة كهربائية في احدى التجمعات السكنية بالنقب .

الطواقم الطبية قامت بنقل الطفلة من مفرق عومر الى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووصفت حالتها بالخطيرة.