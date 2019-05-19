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اصابة خطيرة لطفلة تعرضت لصعقة كهربائية في النقب



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة تبلغ من العمر عامين اصيبت جراء تعرضها لصعقة كهربائية في احدى التجمعات السكنية بالنقب .


الطواقم الطبية قامت بنقل الطفلة من مفرق عومر الى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووصفت حالتها بالخطيرة.
اصابة خطيرة لطفلة تعرضت لصعقة كهربائية في النقب




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