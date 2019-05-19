مركز, المينا, يفتتح, مشروع, الخيمة, الرمضانية, في, عكا,

افتتح مركز المينا التربوي في عكا مشروع "الخيمة الرّمضانيّة" للعام الثالث على التّوالي، والذي يهدف للتّربية الأخلاقيّة القيميّة من خلال وسائل تعليميّة إبداعيّة مختلفة أهمّها القصّة، فلا يفتتح اللقاء إلا بقصّة هادفة، بالإضافة إلى إثراء الأطفال وذويهم بمعلومات رمضانية تتناسب مع الفئة العمرية.

وخلال اللقاء الأول شارك الاطفال في فعاليات تربوية هادفة تمحورت حول مفهوم القيم خاصة الأمانة، وكيف أن تغييرا إيجابيا يقوم به الفرد تجاه ذاته له تأثير كبير على مجتمعه فتكون المحصلة فائدة جَمعيّة متبادلة، وأن رمضان هو شهر التغيير، ولنا أن نستنتج من لفظة رمضان الكثير من القيم فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.شكرا لكلّ من حضر وشارك ولتكن ساعة متفرّدة الإثراء والتربية تقضيها العائلة برفقة أطفالها وتجمعهم أجواء رمضانيّة سامية.هذا وتقام فعاليات الخيمة الرمضانية في كل يوم ثلاثاء من شهر رمضان المبارك حيث تشهد الخيمة عدة فعاليات تربوية هادفة لجميع الاجيال.