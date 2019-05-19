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مصرع 4 عمال جراء انهيار رافعة في ورشة بناء في مدينة يفنيه بالمركز



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي 4 اشخاص مصرعهم صباح اليوم الاحد جراء انهيار رافعة في ورشة بناء في مدينة يفنيه مركز البلاد .


طواقم الانقاذ هرعت للمكان وباشرت العمل بالبحث عن عالقين , وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:" لقي 3 اشخاص مصرعهم والبحث عن عالقين اخرين .









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